Schulaktion Medienethik zum Safer Internet Day 2015

Zum diesjährigen SID startet klicksafe eine Schulaktion rund um das Thema „Medienethik“ und ruft Schulen auf, die Werte und Grenzen des Online-Verhaltens im Unterricht zu thematisieren. Das klicksafe-Team hat zu diesem Thema in Zusammenarbeit mit dem Institut für digitale Ethik (IDE) an der Hochschule der Medien (HdM) Stuttgart ein neues Unterrichtsmodul entwickelt, das zum Safer Internet Day am 10. Februar veröffentlicht wird. Vorab sind für teilnehmende Schulen Auszüge verfügbar. Unter allen teilnehmenden Schulen verlost klicksafe spannende Preise.

>> Mehr erfahren...