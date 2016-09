6. Fachtagung Medienkompetenz und Jugendmedienschutz der LfM am 20. Mai 2015 im Dortmunder U

Wie viel Mediennutzung ist zu viel und wie lassen sich Regeln für den Medienumgang aufstellen? In welcher Weise nutzen extremistische Gruppierungen die sozialen Netzwerke für die Ansprache von Jugendlichen und wie lassen sich Heranwachsende unterstützen, solche Angebote zu entlarven? Warum verschicken Jugendliche Sexy-Selfies von sich und gibt es so etwas wie Safer-Sexting? Wie lassen sich Smartphone & Co. in Schule und Jugendarbeit kreativ nutzen und wie geht es einem nach zwei Wochen Handyfasten?

Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) lädt vor dem Hintergrund solcher und ähnlicher Fragen zur 6. Fachtagung „Kompetent beraten in Medienfragen!“ am 20. Mai 2015 in Dortmund ein, welche in diesem Jahr in Kooperation mit dem Fachbereich Schule der Stadt Dortmund/ Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit und des Medienzentrums stattfinden wird.

