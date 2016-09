BRITFILMS #9 - das britische Schulfilmfestival zu Gast im sweetSixteen-Kino Dortmund

Vom 05. bis 18. November 2015, an allen Wochentagen um 09:00 Uhr oder um 11:00 Uhr, wird BRITFILMS #9 im sweetSixteen-Kino in Schulsondervorstellungen zu sehen sein. Lehrkräfte können ihren Wunschfilm in Absprache mit dem Team des sweetSixteen selber terminieren: bitte dafür einfach per Mail (info@sweetSixteen-Kino) oder Telefon (0231 9106623) Kontakt mit dem Kino aufnehmen.

Ausführliche Infos / Filmbeschreibungen auf der Website des Kinos: http://sweetsixteen-kino.de/filme/britfilms-9-british-school-film-festival/