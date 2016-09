"Das Portrait" - Eine Ausstellung in der UZWEI-Kulturelle Bildung im Dortmunder U

Was macht Jugendlichsein 2016 aus? Alles Nerds am Smartphone oder Beauty-Queens im Netz? Jugendliche "erzählen" in dieser Ausstellung selbst etwas über sich in Fotos, Filmclips, Texten, Textilien und Sounds.

Eine Ausstellung aus erster Hand von 14 - 20-Jährigen selbst konzipiert, kuratiert und erstellt.

Die Ausstellung läuft vom 29.04. bis zum 26.06.2016 im Dortmunder U.

Siehe auch: www.aufderuzwei.de