British Schools Film Festival im sweetSixteen-Kino

Das englischsprachige Schulfilmfestival BRITFILMS #10 bringt mit einer bundesweiten Jubiläumstournee BIG DREAMS – große Träume ins Kino und richtet sich mit sechs herausragenden Filmen aus dem englischen Sprachraum an Schüler*innen von 8 bis 18 Jahren.

Im sweetSixteen-Kino läuft BRITFILMS #10 vom 8. bis 21. Dezember 2016 immer am Vormittag. Filme und Vorstellungen können individuell und direkt sweetSixteen-Kino gebucht werden, Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Telefon: 0231 910 66 23. Auch die jeweilige Sprachfassung (mit deutschen oder englischen Untertiteln) kann von den Schulen selbst ausgesucht werden. Digitale Study Guides stehen auf der Website des Kinos zur Verfügung. Zur Auswahl stehen nachfolgende Filme: Song of the Sea, You're ugly too, Tomorrow, Sing Street, Amy und Macbeth.

Der Eintritt pro Schüler*in beträgt 4 Euro. Begleitperson (Lehrer*in): frei.

Der Programmflyer des sweetSixteen-Kinos: Britfilms #10 im sweetSixteen-Kino (PDF)

Ausführliche Infos (Trailer, Filmbeschreibungen, Study Guides) finde Sie auf der Website des Kinos: www.sweetsixteen-kino.de/filme/britfilms-10