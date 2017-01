Safer Internet Day 2017 am 07. Februar 2017

Beim kommenden Safer Internet Day am 7. Februar 2017 rückt die EU-Initiative klicksafe das Thema (Cyber) Mobbing in den Fokus. Der Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet wird weltweit veranstaltet. In Deutschland koordiniert klicksafe die Aktivitäten zum Safer Internet Day (SID).

Mit dem weltweiten SID-Aktionsmotto „Be the change: Unite for a better Internet“ wird die internationale Online-Community zu einem Wandel im Umgang mit dem World Wide Web aufgerufen. Hass, Beleidigungen und sogar gezielte Bedrohungen sind insbesondere in den sozialen Netzwerken weit verbreitet – und das auch schon bei Kindern und Jugendlichen.